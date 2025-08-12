Tokenomics de STUPID INU (STUPID)
Informations sur STUPID INU (STUPID)
This is a meme coin called STUPID INU, symbol STUPID, launched 2 hours 15 minutes ago on August 12, 2025. The meme theme features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The launch followed a typical Solana meme coin pattern: starting with a migration or initial liquidity addition on Raydium (labeled "MIGRATION LETS BONK" in event logs), followed by rapid promotions including Dexscreener updates and boosts, Meteora pool creations, and calls from channels like MadApes, Crafty Gambles, and Maestros Gamble. Mint and freeze authorities were revoked shortly after launch, which is a positive sign for decentralization. It quickly trended on Dexscreener (reaching #3 or #4 in hourly trends), gained listings on platforms like Moontok, and saw smart money buys and high engagement on X.
Tokenomics et analyse de prix de STUPID INU (STUPID)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de STUPID INU (STUPID), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de STUPID INU (STUPID) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de STUPID INU (STUPID) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens STUPID qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens STUPID pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de STUPID, explorez le prix en direct du token STUPID !
Prévision du prix de STUPID
Vous voulez savoir dans quelle direction STUPID pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de STUPID combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.