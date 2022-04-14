Découvrez les informations clés sur Sui Chad (CHAD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Sui Chad (CHAD)

The Bald, Bold and Blue Chad of Sui

Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient.

What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration.

Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.

Site officiel : https://suichad.com