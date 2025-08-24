Qu'est-ce que Sui Chad (CHAD)

The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Sui Chad (CHAD) Combien vaut Sui Chad (CHAD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CHAD en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CHAD à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de CHAD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Sui Chad ? La capitalisation boursière de CHAD est de $ 55.17K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CHAD ? L'offre en circulation de CHAD est de 10.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CHAD ? CHAD a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CHAD ? CHAD a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de CHAD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CHAD est de -- USD . Est-ce que CHAD va augmenter cette année ? CHAD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CHAD pour une analyse plus approfondie.

