Prix de Sultanoshi (STOSHI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 STOSHI à USD

$0.149326
+47.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Sultanoshi (STOSHI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-17 10:39:57 (UTC+8)

Informations sur le prix de Sultanoshi (STOSHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.099469
Bas 24 h
$ 0.167203
Haut 24 h

$ 0.099469
$ 0.167203
$ 0.167203
$ 0.095966
+1.14%

+47.95%

--

--

Le prix en temps réel de Sultanoshi (STOSHI) est de $0.149339. Au cours des dernières 24 heures, STOSHI a évolué entre un minimum de $ 0.099469 et un maximum de $ 0.167203, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STOSHI est $ 0.167203, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.095966.

En termes de performance à court terme, STOSHI a évolué de +1.14% au cours de la dernière heure, +47.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sultanoshi (STOSHI)

$ 1.48M
--
$ 1.48M
10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sultanoshi est de $ 1.48M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STOSHI est de 10.00M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.48M.

Historique du prix de Sultanoshi (STOSHI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Sultanoshi en USD était de $ +0.04840167.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Sultanoshi en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Sultanoshi en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Sultanoshi en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.04840167+47.95%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Sultanoshi (STOSHI)

A token of the people, for the people - Sultanoshi Sultanoshi - $Stoshi is a community-driven token inspired by ancient legends, reborn on the Solana blockchain. A symbol of freedom, unity, and decentralized power, Sultanoshi represents more than just a meme—it’s a movement. Built for holders, creators, and dreamers, Stoshi thrives on community culture, storytelling, and collective growth. As the legend unfolds, Sultanoshi aims to become a global symbol of empowerment, rewarding those who believe, build, and journey with the project through the vast desert of crypto innovation.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Sultanoshi (STOSHI)

Site officiel

Prévision de prix de Sultanoshi (USD)

Combien vaudra Sultanoshi (STOSHI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Sultanoshi (STOSHI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Sultanoshi.

Consultez la prévision de prix de Sultanoshi maintenant !

STOSHI en devises locales

Tokenomics de Sultanoshi (STOSHI)

Comprendre la tokenomics de Sultanoshi (STOSHI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STOSHI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Sultanoshi (STOSHI)

Combien vaut Sultanoshi (STOSHI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de STOSHI en USD est de 0.149339 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de STOSHI à USD ?
Le prix actuel de STOSHI en USD est $ 0.149339. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Sultanoshi ?
La capitalisation boursière de STOSHI est de $ 1.48M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de STOSHI ?
L'offre en circulation de STOSHI est de 10.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STOSHI ?
STOSHI a atteint un prix ATH de 0.167203 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STOSHI ?
STOSHI a vu un prix ATL de 0.095966 USD.
Quel est le volume de trading de STOSHI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STOSHI est de -- USD.
Est-ce que STOSHI va augmenter cette année ?
STOSHI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STOSHI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-17 10:39:57 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.