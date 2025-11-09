Prix de syrupUSDT aujourd'hui

Le prix de syrupUSDT (SYRUPUSDT) en direct est actuellement de $ 1.1, avec une variation de 0.09 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SYRUPUSDT en USD est de $ 1.1 par SYRUPUSDT.

syrupUSDT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,276,512,152 et une offre en circulation de 1.16B SYRUPUSDT. Au cours des dernières 24 heures, SYRUPUSDT a été échangé entre $ 1.1 (plus bas) et $ 1.1 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.11, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.093.

En termes de performance à court terme, SYRUPUSDT a varié de +0.00% au cours de la dernière heure et de +0.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Capitalisation boursière $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Offre en circulation 1.16B 1.16B 1.16B Offre totale 1,158,646,220.632673 1,158,646,220.632673 1,158,646,220.632673

La capitalisation boursière actuelle de syrupUSDT est de $ 1.28B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SYRUPUSDT est de 1.16B, avec une offre totale de 1158646220.632673. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.28B.