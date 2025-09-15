Informations sur le prix de the most watched egg (EGG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00020556 $ 0.00020556 $ 0.00020556 Bas 24 h $ 0.0012292 $ 0.0012292 $ 0.0012292 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00020556$ 0.00020556 $ 0.00020556 Haut 24 h $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Sommet historique $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Prix le plus bas $ 0.00020556$ 0.00020556 $ 0.00020556 Variation du prix (1 h) -18.96% Changement de prix (1J) -60.56% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de the most watched egg (EGG) est de $0.00030682. Au cours des dernières 24 heures, EGG a évolué entre un minimum de $ 0.00020556 et un maximum de $ 0.0012292, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EGG est $ 0.0012292, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00020556.

En termes de performance à court terme, EGG a évolué de -18.96% au cours de la dernière heure, -60.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour the most watched egg (EGG)

Capitalisation boursière $ 300.25K$ 300.25K $ 300.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 300.25K$ 300.25K $ 300.25K Offre en circulation 989.97M 989.97M 989.97M Offre totale 989,972,214.553289 989,972,214.553289 989,972,214.553289

La capitalisation boursière actuelle de the most watched egg est de $ 300.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EGG est de 989.97M, avec une offre totale de 989972214.553289. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 300.25K.