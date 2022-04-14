Découvrez les informations clés sur the most watched egg (EGG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

Site officiel : https://x.com/i/communities/1966627453969068110