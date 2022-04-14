Découvrez les informations clés sur thesis cat (QUANT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

Site officiel : https://quantsolana.xyz/