Qu'est-ce que Torus (TORUS)

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

Ressource de Torus (TORUS) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Torus (TORUS)

Comprendre la tokenomics de Torus (TORUS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TORUS !