Informations sur le prix de Tracer (TRCR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00605144 $ 0.00605144 $ 0.00605144 Bas 24 h $ 0.00622076 $ 0.00622076 $ 0.00622076 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00605144$ 0.00605144 $ 0.00605144 Haut 24 h $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Sommet historique $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Prix le plus bas $ 0.00601811$ 0.00601811 $ 0.00601811 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -2.12% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Tracer (TRCR) est de $0.00608843. Au cours des dernières 24 heures, TRCR a évolué entre un minimum de $ 0.00605144 et un maximum de $ 0.00622076, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRCR est $ 0.00622076, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00601811.

En termes de performance à court terme, TRCR a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -2.12% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tracer (TRCR)

Capitalisation boursière $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 76.11M$ 76.11M $ 76.11M Offre en circulation 737.99M 737.99M 737.99M Offre totale 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Tracer est de $ 4.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRCR est de 737.99M, avec une offre totale de 12500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 76.11M.