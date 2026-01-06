Prix de Trevee Staked Plasma USD aujourd'hui

Le prix de Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD) en direct est actuellement de $ 1.002, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SPLUSD en USD est de $ 1.002 par SPLUSD.

Trevee Staked Plasma USD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11,580,683 et une offre en circulation de 10.80M SPLUSD. Au cours des dernières 24 heures, SPLUSD a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.004, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.782638.

En termes de performance à court terme, SPLUSD a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD)

Capitalisation boursière $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.83M$ 10.83M $ 10.83M Offre en circulation 10.80M 10.80M 10.80M Offre totale 10,802,029.32112788 10,802,029.32112788 10,802,029.32112788

La capitalisation boursière actuelle de Trevee Staked Plasma USD est de $ 11.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPLUSD est de 10.80M, avec une offre totale de 10802029.32112788. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.83M.