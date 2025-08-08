En savoir plus sur USOL

Logo de Unit Solana

Prix de Unit Solana (USOL)

Non listé

Graphique du prix du Unit Solana (USOL) en temps réel

+3.20%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD

Prix de Unit Solana (USOL) aujourd'hui

Le prix de Unit Solana (USOL) est actuellement de 175.46 USD avec une capitalisation boursière de $ 24.53M USD. Le prix de USOL en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Unit Solana :

Volume de trading sur 24 heures
+3.26%
Variation du prix de Unit Solana sur 24 heures
139.36K USD
Offre en circulation

Performance du prix de Unit Solana (USOL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Unit Solana en USD était de $ +5.54.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Unit Solana en USD était de $ +25.9157578280.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Unit Solana en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Unit Solana en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +5.54+3.26%
30 jours$ +25.9157578280+14.77%
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Analyse de prix de Unit Solana (USOL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Unit Solana : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 168.35
$ 177.56
$ 205.81
-0.19%

+3.26%

+3.83%

Informations de marché pour Unit Solana (USOL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 24.53M
--
139.36K
Qu'est-ce que Unit Solana (USOL)

Tokenomics de Unit Solana (USOL)

Comprendre la tokenomics de Unit Solana (USOL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token USOL !

Avertissement

USOL en devises locales

1 USOL à VND
4,617,229.9
1 USOL à AUD
A$268.4538
1 USOL à GBP
129.8404
1 USOL à EUR
149.141
1 USOL à USD
$175.46
1 USOL à MYR
RM743.9504
1 USOL à TRY
7,139.4674
1 USOL à JPY
¥25,792.62
1 USOL à ARS
ARS$232,703.825
1 USOL à RUB
13,964.8614
1 USOL à INR
15,387.842
1 USOL à IDR
Rp2,876,392.9824
1 USOL à KRW
243,692.8848
1 USOL à PHP
10,020.5206
1 USOL à EGP
￡E.8,516.8284
1 USOL à BRL
R$950.9932
1 USOL à CAD
C$240.3802
1 USOL à BDT
21,344.709
1 USOL à NGN
268,697.6894
1 USOL à UAH
7,279.8354
1 USOL à VES
Bs22,458.88
1 USOL à CLP
$170,020.74
1 USOL à PKR
Rs49,760.456
1 USOL à KZT
94,637.8602
1 USOL à THB
฿5,672.6218
1 USOL à TWD
NT$5,239.2356
1 USOL à AED
د.إ643.9382
1 USOL à CHF
Fr140.368
1 USOL à HKD
HK$1,375.6064
1 USOL à MAD
.د.م1,587.913
1 USOL à MXN
$3,263.556
1 USOL à PLN
640.429
1 USOL à RON
лв763.251
1 USOL à SEK
kr1,680.9068
1 USOL à BGN
лв293.0182
1 USOL à HUF
Ft59,598.4982
1 USOL à CZK
3,677.6416
1 USOL à KWD
د.ك53.5153
1 USOL à ILS
601.8278