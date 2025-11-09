Prix de United States of Memerica aujourd'hui

Le prix de United States of Memerica (MEMERICA) en direct est actuellement de --, avec une variation de 2.72 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MEMERICA en USD est de -- par MEMERICA.

United States of Memerica se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 80,654 et une offre en circulation de 100.00B MEMERICA. Au cours des dernières 24 heures, MEMERICA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00000174, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, MEMERICA a varié de -0.71% au cours de la dernière heure et de -50.26% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour United States of Memerica (MEMERICA)

Capitalisation boursière $ 80.65K$ 80.65K $ 80.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.65K$ 80.65K $ 80.65K Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de United States of Memerica est de $ 80.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMERICA est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.65K.