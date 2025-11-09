Prix de unstable dark coin aujourd'hui

Le prix de unstable dark coin (USDARK) en direct est actuellement de $ 0.00004868, avec une variation de 39.76 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de USDARK en USD est de $ 0.00004868 par USDARK.

unstable dark coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 48,667 et une offre en circulation de 999.82M USDARK. Au cours des dernières 24 heures, USDARK a été échangé entre $ 0.00004885 (plus bas) et $ 0.00008749 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00037531, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002768.

En termes de performance à court terme, USDARK a varié de -36.11% au cours de la dernière heure et de +11.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour unstable dark coin (USDARK)

Capitalisation boursière $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K Offre en circulation 999.82M 999.82M 999.82M Offre totale 999,816,070.376747 999,816,070.376747 999,816,070.376747

La capitalisation boursière actuelle de unstable dark coin est de $ 48.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDARK est de 999.82M, avec une offre totale de 999816070.376747. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.67K.