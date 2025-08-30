Qu'est-ce que Unstable Tether (USDUT)

💸 $USDUT – The First Unstable Tether The stablecoin your risk manager warned you about. Welcome to $USDUT – the world’s first unstable tether. Think of it as a stablecoin... if it got into DeFi, started drinking, and never looked back. Built for volatility. Fueled by memes. Priced at chaos. 🤡 What is $USDUT? $USDUT is a high-volatility meme coin that satirizes the idea of "stability" in crypto. It mimics the branding of stablecoins, but not the behavior. While other coins aim for $1, we shoot for $0.98, because that means the market is alive and the degens are winning. There’s no utility, no team, no promises, and absolutely no reason to buy it — except for the thrill of the ride and the spirit of pure, unfiltered crypto anarchy. 📉 Designed to Be Dangerous Unstable by design Profitable by accident Backed by nothing Powered by vibes This is not financial advice. This is financial performance art. 📊 DEX: DexScreener 🔗 CA: 3vz82EWYv8xnc7Cm7qSgERcpMeqw92PcX8PBz88npump 🎯 Status: Likely pumping. Possibly dumping.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Unstable Tether (USDUT) Combien vaut Unstable Tether (USDUT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de USDUT en USD est de 0.00087634 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de USDUT à USD ? $ 0.00087634 . Consultez le Le prix actuel de USDUT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Unstable Tether ? La capitalisation boursière de USDUT est de $ 873.32K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de USDUT ? L'offre en circulation de USDUT est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USDUT ? USDUT a atteint un prix ATH de 0.00109633 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USDUT ? USDUT a vu un prix ATL de 0.00064286 USD . Quel est le volume de trading de USDUT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USDUT est de -- USD . Est-ce que USDUT va augmenter cette année ? USDUT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USDUT pour une analyse plus approfondie.

