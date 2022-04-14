Tokenomics de Unstable Tether (USDUT)
Informations sur Unstable Tether (USDUT)
💸 $USDUT – The First Unstable Tether
The stablecoin your risk manager warned you about.
Welcome to $USDUT – the world’s first unstable tether. Think of it as a stablecoin... if it got into DeFi, started drinking, and never looked back.
Built for volatility. Fueled by memes. Priced at chaos.
🤡 What is $USDUT?
$USDUT is a high-volatility meme coin that satirizes the idea of "stability" in crypto. It mimics the branding of stablecoins, but not the behavior. While other coins aim for $1, we shoot for $0.98, because that means the market is alive and the degens are winning.
There’s no utility, no team, no promises, and absolutely no reason to buy it — except for the thrill of the ride and the spirit of pure, unfiltered crypto anarchy.
📉 Designed to Be Dangerous
Unstable by design
Profitable by accident
Backed by nothing
Powered by vibes
This is not financial advice. This is financial performance art.
📊 DEX: DexScreener
🔗 CA: 3vz82EWYv8xnc7Cm7qSgERcpMeqw92PcX8PBz88npump 🎯 Status: Likely pumping. Possibly dumping.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.