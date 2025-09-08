Qu'est-ce que Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world. At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility: Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education. Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking. Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding. Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

VECAI en devises locales

Tokenomics de Velocis AI (VECAI)

Tokenomics de Velocis AI (VECAI)

Comprendre la tokenomics de Velocis AI (VECAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Velocis AI (VECAI) Combien vaut Velocis AI (VECAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VECAI en USD est de 0.00006517 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VECAI à USD ? $ 0.00006517 . Consultez le Le prix actuel de VECAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Velocis AI ? La capitalisation boursière de VECAI est de $ 53.11K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VECAI ? L'offre en circulation de VECAI est de 815.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VECAI ? VECAI a atteint un prix ATH de 0.00006838 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VECAI ? VECAI a vu un prix ATL de 0.00004937 USD . Quel est le volume de trading de VECAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VECAI est de -- USD . Est-ce que VECAI va augmenter cette année ? VECAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VECAI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Velocis AI (VECAI)