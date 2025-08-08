Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VIBEY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VIBEY.

Le prix de Vibey Turtle (VIBEY) est actuellement de 0.00060405 USD avec une capitalisation boursière de $ 581.87K USD. Le prix de VIBEY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Vibey Turtle (VIBEY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Vibey Turtle en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Vibey Turtle en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Vibey Turtle en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Vibey Turtle en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +9.84% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Vibey Turtle (VIBEY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Vibey Turtle : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0004676$ 0.0004676 $ 0.0004676 Haut 24 h $ 0.0007707$ 0.0007707 $ 0.0007707 Sommet historique $ 0.0007707$ 0.0007707 $ 0.0007707 Variation du prix (1 h) +8.43% Changement de prix (1J) +9.84% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Vibey Turtle (VIBEY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :