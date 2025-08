Qu'est-ce que VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI. Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically. Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities. Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance. By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de VIRTUE (VIRTUE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de VIRTUE (VIRTUE)

Comprendre la tokenomics de VIRTUE (VIRTUE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VIRTUE !