Qu'est-ce que Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)

Vitruveo is an EVM compatible, L1 blockchain designed specifically for creators and also the World first Rebasing L1 Blockchain ! We are building a decentralized ecosystem that provides sustainable income for all types of creators: visual arts, gaming, NFTs, music, film and more. The platform emphasizes trust, technology, and community as its foundational pillars. Our Mainproduct xibit.app - we bring Web3 to Creators ! VTRU as Coin, listed on our own DEX and VTRU as Token, listed on Pancaeswap, Uniswap and in January 2025 on different CEX ! VIBE bring Revshare to our Holder.

Ressource de Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) Combien vaut Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VTRU en USD est de 0.02944113 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VTRU à USD ? $ 0.02944113 . Consultez le Le prix actuel de VTRU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Vitruveo Bridged VTRU ? La capitalisation boursière de VTRU est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VTRU ? L'offre en circulation de VTRU est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VTRU ? VTRU a atteint un prix ATH de 0.600241 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VTRU ? VTRU a vu un prix ATL de 0.01277547 USD . Quel est le volume de trading de VTRU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VTRU est de -- USD . Est-ce que VTRU va augmenter cette année ? VTRU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VTRU pour une analyse plus approfondie.

