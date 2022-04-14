Tokenomics de Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)
Informations sur Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)
Vitruveo is an EVM compatible, L1 blockchain designed specifically for creators and also the World first Rebasing L1 Blockchain ! We are building a decentralized ecosystem that provides sustainable income for all types of creators: visual arts, gaming, NFTs, music, film and more. The platform emphasizes trust, technology, and community as its foundational pillars. Our Mainproduct xibit.app - we bring Web3 to Creators ! VTRU as Coin, listed on our own DEX and VTRU as Token, listed on Pancaeswap, Uniswap and in January 2025 on different CEX ! VIBE bring Revshare to our Holder.
Tokenomics et analyse de prix de Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Vitruveo Bridged VTRU (VTRU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens VTRU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens VTRU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de VTRU, explorez le prix en direct du token VTRU !
