Qu'est-ce que VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

Ressource de VOLT (XVM) Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur VOLT (XVM) Combien vaut VOLT (XVM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XVM en USD est de 0.01779644 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de XVM à USD ? $ 0.01779644 . Consultez le Le prix actuel de XVM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de VOLT ? La capitalisation boursière de XVM est de $ 18.03M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de XVM ? L'offre en circulation de XVM est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XVM ? XVM a atteint un prix ATH de 0.02170698 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XVM ? XVM a vu un prix ATL de 0.00439743 USD . Quel est le volume de trading de XVM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XVM est de -- USD . Est-ce que XVM va augmenter cette année ? XVM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XVM pour une analyse plus approfondie.

