This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XVM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XVM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
