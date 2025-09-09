Informations sur le prix de W Coin (W COIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00010555 $ 0.00010555 $ 0.00010555 Bas 24 h $ 0.00032853 $ 0.00032853 $ 0.00032853 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00010555$ 0.00010555 $ 0.00010555 Haut 24 h $ 0.00032853$ 0.00032853 $ 0.00032853 Sommet historique $ 0.00032853$ 0.00032853 $ 0.00032853 Prix le plus bas $ 0.00010555$ 0.00010555 $ 0.00010555 Variation du prix (1 h) -26.88% Changement de prix (1J) +4.61% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de W Coin (W COIN) est de $0.00013071. Au cours des dernières 24 heures, W COIN a évolué entre un minimum de $ 0.00010555 et un maximum de $ 0.00032853, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de W COIN est $ 0.00032853, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010555.

En termes de performance à court terme, W COIN a évolué de -26.88% au cours de la dernière heure, +4.61% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour W Coin (W COIN)

Capitalisation boursière $ 134.56K$ 134.56K $ 134.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 134.56K$ 134.56K $ 134.56K Offre en circulation 940.48M 940.48M 940.48M Offre totale 940,476,969.002176 940,476,969.002176 940,476,969.002176

La capitalisation boursière actuelle de W Coin est de $ 134.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de W COIN est de 940.48M, avec une offre totale de 940476969.002176. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 134.56K.