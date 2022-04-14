Tokenomics de WarpBeam (WPLAY)
The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly
WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.
Comprendre la tokenomics de WarpBeam (WPLAY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WPLAY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WPLAY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
