Tokenomics de We Love Tits (TITS)
Informations sur We Love Tits (TITS)
Launched on March 13, 2024, We Love Tits is a meme-inspired crypto asset built to create a fun, community-driven platform focused on entertainment. This female-owned project embodies the light-hearted mission, “TITS big and small, we love them all!”
The token, $TITS, follows a model that connects community engagement with the quality of exclusive content produced. As the market cap of $TITS grows, so does the quality and reach of the content offered, creating a unique incentive for community involvement. This approach aims to distinguish We Love Tits within the meme coin space, providing a fresh experience for users who appreciate humor, entertainment, and the engaging nature of meme culture.
The We Love Tits community welcomes everyone who shares the project’s playful perspective, offering an interactive and enjoyable environment. Through its blend of entertainment and decentralized finance, We Love Tits seeks to carve out a memorable niche in the evolving world of crypto assets.
Tokenomics et analyse de prix de We Love Tits (TITS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de We Love Tits (TITS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de We Love Tits (TITS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de We Love Tits (TITS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TITS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TITS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TITS, explorez le prix en direct du token TITS !
Prévision du prix de TITS
Vous voulez savoir dans quelle direction TITS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TITS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.