Within the first two weeks of launching, Wolverinu has swiftly gained traction. It is currently being listed on Uniswap, Shibaswap, Sushiswap, Fegex, Hotbit, LBank, and Bitmart. The token boasts a growing number of holders thanks to a strong community that is regularly engaged with Youtube videos, AMAs, charity programs, and daily reward contests. An updated Version 2 staking page and NFT marketplace is coming soon and a Wolverinu Play 2 Earn game is also in the works where players can collect exclusive NFTs, and Adamantium rewards; set for release within 2022. A full-time development team, dedicated moderators, and a united community prove that it is definitely the right formula to take this project to the moon.
Tokenomics de Wolverinu (WOLVERINU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wolverinu (WOLVERINU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WOLVERINU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WOLVERINU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WOLVERINU, explorez le prix en direct du token WOLVERINU !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.