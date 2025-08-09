Prix de would (WOULD)
Le prix de would (WOULD) est actuellement de 0.405222 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WOULD en USD est mis à jour en temps réel.
Aujourd'hui, la variation du prix de would en USD était de $ +0.00574943.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de would en USD était de $ -0.0676478417.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de would en USD était de $ -0.1203007269.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de would en USD était de $ -0.1469549978308844.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00574943
|+1.44%
|30 jours
|$ -0.0676478417
|-16.69%
|60 jours
|$ -0.1203007269
|-29.68%
|90 jours
|$ -0.1469549978308844
|-26.61%
Découvrez la dernière analyse de prix de would : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.67%
+1.44%
+1.71%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is $WOULD? $WOULD stems from memes but transcends them, serving as a trusted long-term wealth vehicle. Born on the Solana (SOL) chain with decentralized Web3 blockchain tech, it's unique. By a stroke of luck, $WOULD became Elon Musk's favorite meme, and with just one sentence, it was activated. After experiencing a 2600 - fold price increase and a complete turnover of hands, it has built a solid foundation at the bottom. Since then, it has been reborn, surpassing 99% of meme coins and getting past the initial 0 - 1 phase. Future of $WOULD? Rather than relying on technology or applications, it depends on the consensus of its holders. Abandoning the typical meme coin PVP (Player vs. Player) approach, $WOULD embraces PVE (Player vs. Environment), making it a refreshing change among meme coins. Among the 99% of coins that eventually become worthless, it's like the "Crypto Berkshire Hathaway," where every holder is a shareholder. Abandon centralized stocks, real estate, and fiat currencies, and embrace cryptocurrencies that you can control, taking your destiny into your own hands. It is decentralized, non - inflationary, with no marketing and no fake data. It attracts a group of investors who share the same values for long-term value investing. $WOULD is everyone's piggy bank. Tokenomics $WOULD is only issued on the SOL chain and not on other chains. Any issuance on other chains is a scam. Supply: Decentralized, CTO now in charge. No Taxes, No Bullshit. It's that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced. WOULD Mission: Empower long-term holders to generate profits while incentivizing them to reinvest in WOULD. WOULD Values: Integrity and honesty; embracing the philosophy that “slow is fast” by prioritizing health and longevity; striving for value creation beyond mere profit. WOULD Vision: To establish itself as the Berkshire Hathaway of cryptocurrency.
Comprendre la tokenomics de would (WOULD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WOULD !
