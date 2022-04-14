Tokenomics de would (WOULD)
Informations sur would (WOULD)
What is $WOULD? $WOULD stems from memes but transcends them, serving as a trusted long-term wealth vehicle. Born on the Solana (SOL) chain with decentralized Web3 blockchain tech, it's unique. By a stroke of luck, $WOULD became Elon Musk's favorite meme, and with just one sentence, it was activated. After experiencing a 2600 - fold price increase and a complete turnover of hands, it has built a solid foundation at the bottom. Since then, it has been reborn, surpassing 99% of meme coins and getting past the initial 0 - 1 phase.
Future of $WOULD? Rather than relying on technology or applications, it depends on the consensus of its holders. Abandoning the typical meme coin PVP (Player vs. Player) approach, $WOULD embraces PVE (Player vs. Environment), making it a refreshing change among meme coins. Among the 99% of coins that eventually become worthless, it's like the "Crypto Berkshire Hathaway," where every holder is a shareholder. Abandon centralized stocks, real estate, and fiat currencies, and embrace cryptocurrencies that you can control, taking your destiny into your own hands. It is decentralized, non - inflationary, with no marketing and no fake data. It attracts a group of investors who share the same values for long-term value investing. $WOULD is everyone's piggy bank. Tokenomics $WOULD is only issued on the SOL chain and not on other chains. Any issuance on other chains is a scam. Supply: Decentralized, CTO now in charge. No Taxes, No Bullshit. It's that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced. WOULD Mission: Empower long-term holders to generate profits while incentivizing them to reinvest in WOULD. WOULD Values: Integrity and honesty; embracing the philosophy that “slow is fast” by prioritizing health and longevity; striving for value creation beyond mere profit. WOULD Vision: To establish itself as the Berkshire Hathaway of cryptocurrency.
Tokenomics et analyse de prix de would (WOULD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de would (WOULD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de would (WOULD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de would (WOULD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WOULD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WOULD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WOULD, explorez le prix en direct du token WOULD !
Prévision du prix de WOULD
Vous voulez savoir dans quelle direction WOULD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WOULD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.