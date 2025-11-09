Prix de Wrapped 0G aujourd'hui

Le prix de Wrapped 0G (W0G) en direct est actuellement de $ 1.62, avec une variation de 4.78 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de W0G en USD est de $ 1.62 par W0G.

Wrapped 0G se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 19,727,683 et une offre en circulation de 12.14M W0G. Au cours des dernières 24 heures, W0G a été échangé entre $ 1.38 (plus bas) et $ 1.9 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 3.31, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.94681.

En termes de performance à court terme, W0G a varié de -0.50% au cours de la dernière heure et de +53.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wrapped 0G (W0G)

Capitalisation boursière $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M Offre en circulation 12.14M 12.14M 12.14M Offre totale 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

