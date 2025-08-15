Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WAAVASAVAX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WAAVASAVAX.

Le prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) est actuellement de 29.25 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.06M USD. Le prix de WAAVASAVAX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX en USD était de $ -2.30471466493372.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -2.30471466493372 -7.30% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped Aave Avalanche SAVAX : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 28.41$ 28.41 $ 28.41 Haut 24 h $ 31.69$ 31.69 $ 31.69 Sommet historique $ 31.69$ 31.69 $ 31.69 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) -7.30% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :