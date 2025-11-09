Prix de Wrapped Aave Plasma USDe aujourd'hui

Le prix de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) en direct est actuellement de $ 1.0, avec une variation de 0.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WAPLAUSDE en USD est de $ 1.0 par WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 276,346 et une offre en circulation de 276.23K WAPLAUSDE. Au cours des dernières 24 heures, WAPLAUSDE a été échangé entre $ 0.999033 (plus bas) et $ 1.001 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.028, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.956016.

En termes de performance à court terme, WAPLAUSDE a varié de +0.11% au cours de la dernière heure et de +0.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Capitalisation boursière $ 276.35K$ 276.35K $ 276.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 276.35K$ 276.35K $ 276.35K Offre en circulation 276.23K 276.23K 276.23K Offre totale 276,232.8424939588 276,232.8424939588 276,232.8424939588

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Aave Plasma USDe est de $ 276.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAPLAUSDE est de 276.23K, avec une offre totale de 276232.8424939588. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 276.35K.