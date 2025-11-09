Prix de Wrapped Aave Plasma USDT0 aujourd'hui

Le prix de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) en direct est actuellement de $ 1.005, avec une variation de 0.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WAPLAUSDT0 en USD est de $ 1.005 par WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,787,999 et une offre en circulation de 1.78M WAPLAUSDT0. Au cours des dernières 24 heures, WAPLAUSDT0 a été échangé entre $ 1.003 (plus bas) et $ 1.005 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.029, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.988984.

En termes de performance à court terme, WAPLAUSDT0 a varié de +0.11% au cours de la dernière heure et de +0.19% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Capitalisation boursière $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Offre en circulation 1.78M 1.78M 1.78M Offre totale 1,779,671.028493 1,779,671.028493 1,779,671.028493

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Aave Plasma USDT0 est de $ 1.79M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAPLAUSDT0 est de 1.78M, avec une offre totale de 1779671.028493. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.79M.