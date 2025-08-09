Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WBAN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WBAN.

Le prix de Wrapped Banano (WBAN) est actuellement de 0.00146948 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WBAN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Wrapped Banano (WBAN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped Banano en USD était de $ +0.00014984.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Banano en USD était de $ +0.0000434716.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Banano en USD était de $ -0.0001040513.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Banano en USD était de $ -0.0005721468448441945.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00014984 +11.35% 30 jours $ +0.0000434716 +2.96% 60 jours $ -0.0001040513 -7.08% 90 jours $ -0.0005721468448441945 -28.02%

Analyse de prix de Wrapped Banano (WBAN)

Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped Banano : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00130822$ 0.00130822 $ 0.00130822 Haut 24 h $ 0.00147135$ 0.00147135 $ 0.00147135 Sommet historique $ 0.01942489$ 0.01942489 $ 0.01942489 Variation du prix (1 h) +0.60% Changement de prix (1J) +11.35% Variation du prix (7 j) +19.65%

Informations de marché pour Wrapped Banano (WBAN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :