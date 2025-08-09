En savoir plus sur WBCH

Logo de Wrapped BCH

Prix de Wrapped BCH (WBCH)

Graphique du prix du Wrapped BCH (WBCH) en temps réel

Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Prix de Wrapped BCH (WBCH) aujourd'hui

Le prix de Wrapped BCH (WBCH) est actuellement de 577.27 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WBCH en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Wrapped BCH :

Volume de trading sur 24 heures
Variation du prix de Wrapped BCH sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WBCH en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WBCH.

Performance du prix de Wrapped BCH (WBCH) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped BCH en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped BCH en USD était de $ +70.2076928540.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped BCH en USD était de $ +210.2063473490.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped BCH en USD était de $ +154.7367443835127.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ +70.2076928540+12.16%
60 jours$ +210.2063473490+36.41%
90 jours$ +154.7367443835127+36.62%

Analyse de prix de Wrapped BCH (WBCH)

Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped BCH : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 725.37
$ 725.37$ 725.37

+6.66%

Informations de marché pour Wrapped BCH (WBCH)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

Qu'est-ce que Wrapped BCH (WBCH)

Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.

Ressource de Wrapped BCH (WBCH)

Site officiel

Tokenomics de Wrapped BCH (WBCH)

Comprendre la tokenomics de Wrapped BCH (WBCH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WBCH !

WBCH en devises locales

1 WBCH à VND
15,190,860.05
1 WBCH à AUD
A$883.2231
1 WBCH à GBP
427.1798
1 WBCH à EUR
490.6795
1 WBCH à USD
$577.27
1 WBCH à MYR
RM2,447.6248
