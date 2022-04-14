Tokenomics de Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)
Informations sur Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)
BigBug AI is a real-time, autonomous intelligence engine built for the cryptocurrency market. It combines AI agents, on-chain analytics, predictive modeling, and social intelligence to generate actionable insights for traders, investors, and protocols.
💡 Core Features: Predictive Intelligence: Real-time price predictions and token performance forecasting using historical, social, and market data.
On-Chain Intelligence: Tracks wallet flows, token transfers, and contract activity to detect alpha signals.
Sentient Agents: AI bots live on Twitter, Discord, and Farcaster to observe trends, post updates, comment on alpha tweets, and reply with context-aware insights.
Autonomous Memory Engine: Integrated STM (Short-Term Memory), LTM (Long-Term Memory), and Episodic Memory systems.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WBUG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WBUG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.