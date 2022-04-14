Découvrez les informations clés sur Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)

Informations sur Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)

BigBug AI is a real-time, autonomous intelligence engine built for the cryptocurrency market. It combines AI agents, on-chain analytics, predictive modeling, and social intelligence to generate actionable insights for traders, investors, and protocols.

💡 Core Features: Predictive Intelligence: Real-time price predictions and token performance forecasting using historical, social, and market data.

On-Chain Intelligence: Tracks wallet flows, token transfers, and contract activity to detect alpha signals.

Sentient Agents: AI bots live on Twitter, Discord, and Farcaster to observe trends, post updates, comment on alpha tweets, and reply with context-aware insights.

Autonomous Memory Engine: Integrated STM (Short-Term Memory), LTM (Long-Term Memory), and Episodic Memory systems.

Site officiel : https://www.bigbug.ai