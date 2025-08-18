Informations sur le prix de Wrapped EDU (WEDU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.132979 $ 0.132979 $ 0.132979 Bas 24 h $ 0.138496 $ 0.138496 $ 0.138496 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.132979$ 0.132979 $ 0.132979 Haut 24 h $ 0.138496$ 0.138496 $ 0.138496 Sommet historique $ 5.59$ 5.59 $ 5.59 Prix le plus bas $ 0.094931$ 0.094931 $ 0.094931 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -2.88% Variation du prix (7 j) -5.84% Variation du prix (7 j) -5.84%

Le prix en temps réel de Wrapped EDU (WEDU) est de $0.13298. Au cours des dernières 24 heures, WEDU a évolué entre un minimum de $ 0.132979 et un maximum de $ 0.138496, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WEDU est $ 5.59, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.094931.

En termes de performance à court terme, WEDU a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.88% sur 24 heures et de -5.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped EDU (WEDU)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.78M$ 10.78M $ 10.78M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 81,094,587.28528418 81,094,587.28528418 81,094,587.28528418

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped EDU est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WEDU est de 0.00, avec une offre totale de 81094587.28528418. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.78M.