Informations sur le prix de Wrapped Elastos (WELA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Bas 24 h $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Haut 24 h $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Sommet historique $ 5.92$ 5.92 $ 5.92 Prix le plus bas $ 0.999968$ 0.999968 $ 0.999968 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) -1.36% Variation du prix (7 j) -4.36% Variation du prix (7 j) -4.36%

Le prix en temps réel de Wrapped Elastos (WELA) est de $1.23. Au cours des dernières 24 heures, WELA a évolué entre un minimum de $ 1.22 et un maximum de $ 1.26, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WELA est $ 5.92, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.999968.

En termes de performance à court terme, WELA a évolué de +0.16% au cours de la dernière heure, -1.36% sur 24 heures et de -4.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Elastos (WELA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 403.94K$ 403.94K $ 403.94K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 329,210.1644659563 329,210.1644659563 329,210.1644659563

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Elastos est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WELA est de 0.00, avec une offre totale de 329210.1644659563. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 403.94K.