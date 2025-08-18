Informations sur le prix de Wrapped Electroneum (WETN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00269407 $ 0.00269407 $ 0.00269407 Bas 24 h $ 0.00277756 $ 0.00277756 $ 0.00277756 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00269407$ 0.00269407 $ 0.00269407 Haut 24 h $ 0.00277756$ 0.00277756 $ 0.00277756 Sommet historique $ 0.00358866$ 0.00358866 $ 0.00358866 Prix le plus bas $ 0.00126023$ 0.00126023 $ 0.00126023 Variation du prix (1 h) +0.87% Changement de prix (1J) +1.51% Variation du prix (7 j) +3.80% Variation du prix (7 j) +3.80%

Le prix en temps réel de Wrapped Electroneum (WETN) est de $0.00275878. Au cours des dernières 24 heures, WETN a évolué entre un minimum de $ 0.00269407 et un maximum de $ 0.00277756, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WETN est $ 0.00358866, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00126023.

En termes de performance à court terme, WETN a évolué de +0.87% au cours de la dernière heure, +1.51% sur 24 heures et de +3.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Electroneum (WETN)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 130.56K$ 130.56K $ 130.56K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 47,323,868.22467816 47,323,868.22467816 47,323,868.22467816

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Electroneum est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WETN est de 0.00, avec une offre totale de 47323868.22467816. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 130.56K.