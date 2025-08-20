Informations sur le prix de Wrapped Elephant (WELEPHANT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00484509 $ 0.00484509 $ 0.00484509 Bas 24 h $ 0.00522268 $ 0.00522268 $ 0.00522268 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00484509$ 0.00484509 $ 0.00484509 Haut 24 h $ 0.00522268$ 0.00522268 $ 0.00522268 Sommet historique $ 0.00546439$ 0.00546439 $ 0.00546439 Prix le plus bas $ 0.00482789$ 0.00482789 $ 0.00482789 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) +1.40% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped Elephant (WELEPHANT) est de $0.0050063. Au cours des dernières 24 heures, WELEPHANT a évolué entre un minimum de $ 0.00484509 et un maximum de $ 0.00522268, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WELEPHANT est $ 0.00546439, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00482789.

En termes de performance à court terme, WELEPHANT a évolué de +0.16% au cours de la dernière heure, +1.40% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Capitalisation boursière $ 145.39K$ 145.39K $ 145.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 145.39K$ 145.39K $ 145.39K Offre en circulation 29.00M 29.00M 29.00M Offre totale 29,000,653.20294478 29,000,653.20294478 29,000,653.20294478

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Elephant est de $ 145.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WELEPHANT est de 29.00M, avec une offre totale de 29000653.20294478. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 145.39K.