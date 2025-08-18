Qu'est-ce que Wrapped FIO (WFIO)

FIO Protocol (FIO) is a decentralized, open-source usability solution that enables easier cryptocurrency transactions on all blockchains by replacing complex wallet addresses with a single, customizable, and human-readable Crypto Handle in the format of username@domain. FIO Crypto Handles can be used to send, receive, request, and sign any type of cryptocurrency transaction as easily as sending an email. FIO Protocol’s mission is to make cryptocurrency easy to use across every type of token and coin by removing the opportunity for human error when transacting with long-string wallet addresses on different blockchains and network types. FIO integrates into any type of decentralized application and has a growing partner ecosystem of more than 75 wallets, exchanges, marketplaces, payment processors, and gaming platforms – including its own homebuilt application, FIO Dashboard. Key FIO Protocol highlights include: FIO ($FIO) is the native utility token used for transaction fees and governance on FIO Protocol's native DPoS blockchain, FIO Chain. Wrapped FIO ($WFIO) is a tokenized version of the native FIO token that runs on the Ethereum blockchain. $WFIO is supported by $FIO at a 1:1 ratio and allows users to transfer liquidity between the FIO and ETH networks in a decentralized and autonomous manner. $WFIO is compliant with ERC-20 standards and can be fully integrated into the Ethereum ecosystem. FIO Crypto Handles are human-readable wallet names (username@domain) that can be mapped to multiple public wallet addresses and used to replace those public wallet addresses when sending, receiving, requesting, or signing any type of cryptocurrency. FIO Crypto Handles are nested NFTs secured by private keys on FIO Chain, with ownership and mapping abilities controlled by the private key holder. They have no renewal fee and come with an initial bundle of 100 transactions. FIO Domains allow users to fully customize their FIO Crypto Handle with a unique @domain ending (usern

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Wrapped FIO (WFIO) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Wrapped FIO (USD)

Combien vaudra Wrapped FIO (WFIO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Wrapped FIO (WFIO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Wrapped FIO.

Consultez la prévision de prix de Wrapped FIO maintenant !

WFIO en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Wrapped FIO (WFIO)

Comprendre la tokenomics de Wrapped FIO (WFIO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WFIO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Wrapped FIO (WFIO) Combien vaut Wrapped FIO (WFIO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WFIO en USD est de 0.0181815 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WFIO à USD ? $ 0.0181815 . Consultez le Le prix actuel de WFIO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Wrapped FIO ? La capitalisation boursière de WFIO est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WFIO ? L'offre en circulation de WFIO est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WFIO ? WFIO a atteint un prix ATH de 0.063231 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WFIO ? WFIO a vu un prix ATL de 0.01104656 USD . Quel est le volume de trading de WFIO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WFIO est de -- USD . Est-ce que WFIO va augmenter cette année ? WFIO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WFIO pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Wrapped FIO (WFIO)