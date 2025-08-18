Informations sur le prix de Wrapped FUSE (WFUSE) en USD

Le prix en temps réel de Wrapped FUSE (WFUSE) est de $0.01047666. Au cours des dernières 24 heures, WFUSE a évolué entre un minimum de $ 0.01047684 et un maximum de $ 0.01066339, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFUSE est $ 0.112313, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00953932.

En termes de performance à court terme, WFUSE a évolué de -0.13% au cours de la dernière heure, -0.91% sur 24 heures et de -5.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped FUSE (WFUSE)

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped FUSE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFUSE est de 0.00, avec une offre totale de 13512811.335. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 141.57K.