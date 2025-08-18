Prix de Wrapped FUSE (WFUSE)
-0.13%
-0.91%
-5.85%
-5.85%
Le prix en temps réel de Wrapped FUSE (WFUSE) est de $0.01047666. Au cours des dernières 24 heures, WFUSE a évolué entre un minimum de $ 0.01047684 et un maximum de $ 0.01066339, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFUSE est $ 0.112313, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00953932.
En termes de performance à court terme, WFUSE a évolué de -0.13% au cours de la dernière heure, -0.91% sur 24 heures et de -5.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Wrapped FUSE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFUSE est de 0.00, avec une offre totale de 13512811.335. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 141.57K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped FUSE en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped FUSE en USD était de $ -0.0008464072.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped FUSE en USD était de $ -0.0002185797.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped FUSE en USD était de $ -0.002207270114221247.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.91%
|30 jours
|$ -0.0008464072
|-8.07%
|60 jours
|$ -0.0002185797
|-2.08%
|90 jours
|$ -0.002207270114221247
|-17.40%
WFUSE is an ERC-20 token on Fuse network that represents 1 Fuse (FUSE). FUSE is used to pay for transactions on the Fuse blockchain. It's value is pegged to the value of FUSE token and can be unwrapped at any point.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Wrapped FUSE (WFUSE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Wrapped FUSE (WFUSE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Wrapped FUSE.
Consultez la prévision de prix de Wrapped FUSE maintenant !
Comprendre la tokenomics de Wrapped FUSE (WFUSE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WFUSE !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-17 18:11:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 2,18% au cours des 7 derniers jours, dépassant 276,9 milliards de dollars
|08-17 11:15:00
|Mises à jour de l'industrie
Les avoirs cumulés de la Ethereum Reserve Company et de divers ETF dépassent 10 millions de coins
|08-16 16:39:00
|Mises à jour de l'industrie
Le volume de transactions combiné des ETF au comptant de Bitcoin et Ethereum a atteint un niveau historique cette semaine, grâce à la hausse du volume de transactions des ETF Ethereum
|08-16 14:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Le repli d'Ethereum entraîne le déclin des altcoins, les ETF au comptant enregistrent des sorties nettes, les actions crypto chutent en parallèle
|08-16 04:04:00
|Politique de change
La Fed annonce la fin du programme réglementaire spécifique pour les activités liées aux cryptomonnaies des banques
|08-15 19:17:00
|Mises à jour de l'industrie
Le repli du marché affecte les Memes Coins, CLIPPY, SPARK, TROLL chutent de plus de 30% par rapport à leurs plus hauts mensuels
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.