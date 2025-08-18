Qu'est-ce que Wrapped GLQ (WGLQ)

WGLQ is the wrapped version of GLQ, the native asset of the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). To trade on this platform, you need to wrap GLQ into WGLQ. Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Wrapped GLQ (WGLQ) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Wrapped GLQ (USD)

Combien vaudra Wrapped GLQ (WGLQ) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Wrapped GLQ (WGLQ) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Wrapped GLQ.

Consultez la prévision de prix de Wrapped GLQ maintenant !

WGLQ en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Wrapped GLQ (WGLQ)

Comprendre la tokenomics de Wrapped GLQ (WGLQ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WGLQ !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Wrapped GLQ (WGLQ) Combien vaut Wrapped GLQ (WGLQ) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WGLQ en USD est de 0.02131073 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WGLQ à USD ? $ 0.02131073 . Consultez le Le prix actuel de WGLQ en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Wrapped GLQ ? La capitalisation boursière de WGLQ est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WGLQ ? L'offre en circulation de WGLQ est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WGLQ ? WGLQ a atteint un prix ATH de 0.127571 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WGLQ ? WGLQ a vu un prix ATL de 0.01520168 USD . Quel est le volume de trading de WGLQ ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WGLQ est de -- USD . Est-ce que WGLQ va augmenter cette année ? WGLQ pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WGLQ pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Wrapped GLQ (WGLQ)