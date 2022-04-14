Découvrez les informations clés sur Wrapped GLQ (WGLQ), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Wrapped GLQ (WGLQ)

WGLQ is the wrapped version of GLQ, the native asset of the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). To trade on this platform, you need to wrap GLQ into WGLQ. Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low.

The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding.

What features await you in GraphLinq Hub?

• Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees

As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain.

• Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens

Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens.

• Earning Yields Through Farming Pools

Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.

Site officiel : https://hub.graphlinq.io/bridge Livre blanc : https://2500036798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvJQkQ50pDkgt6evUlFbl%2Fuploads%2Fmv2pniPs9GefpKbnM2tR%2Flitepaper.pdf?alt=media&token=89bb81fe-ec30-4903-8aca-516e9462c09e