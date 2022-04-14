Tokenomics de Wrapped GLQ (WGLQ)
Informations sur Wrapped GLQ (WGLQ)
WGLQ is the wrapped version of GLQ, the native asset of the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). To trade on this platform, you need to wrap GLQ into WGLQ. Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low.
The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding.
What features await you in GraphLinq Hub?
• Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees
As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain.
• Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens
Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens.
• Earning Yields Through Farming Pools
Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped GLQ (WGLQ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped GLQ (WGLQ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped GLQ (WGLQ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped GLQ (WGLQ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WGLQ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WGLQ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WGLQ, explorez le prix en direct du token WGLQ !
Prévision du prix de WGLQ
Vous voulez savoir dans quelle direction WGLQ pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WGLQ combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
