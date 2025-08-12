Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WGBTC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WGBTC.

Le prix de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) est actuellement de 118,941 USD avec une capitalisation boursière de $ 358.36K USD. Le prix de WGBTC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped Goat Bitcoin en USD était de $ -2,127.5850375197.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Goat Bitcoin en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Goat Bitcoin en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped Goat Bitcoin en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -2,127.5850375197 -1.75% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped Goat Bitcoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 118,773$ 118,773 $ 118,773 Haut 24 h $ 121,213$ 121,213 $ 121,213 Sommet historique $ 121,213$ 121,213 $ 121,213 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -1.75% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :