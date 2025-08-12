Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WM.

Le prix de Wrapped M (WM) est actuellement de 0.458919 USD avec une capitalisation boursière de $ 635.58K USD. Le prix de WM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Wrapped M (WM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wrapped M en USD était de $ -0.0026832308953541.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wrapped M en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wrapped M en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wrapped M en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0026832308953541 -0.58% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Wrapped M (WM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Wrapped M : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.448006$ 0.448006 $ 0.448006 Haut 24 h $ 0.482385$ 0.482385 $ 0.482385 Sommet historique $ 0.482385$ 0.482385 $ 0.482385 Variation du prix (1 h) -1.91% Changement de prix (1J) -0.58% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Wrapped M (WM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :