Informations sur le prix de Wrapped Nibiru (WNIBI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00965263 $ 0.00965263 $ 0.00965263 Bas 24 h $ 0.01065319 $ 0.01065319 $ 0.01065319 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Haut 24 h $ 0.01065319$ 0.01065319 $ 0.01065319 Sommet historique $ 0.01065319$ 0.01065319 $ 0.01065319 Prix le plus bas $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Variation du prix (1 h) -0.35% Changement de prix (1J) +7.46% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped Nibiru (WNIBI) est de $0.01047696. Au cours des dernières 24 heures, WNIBI a évolué entre un minimum de $ 0.00965263 et un maximum de $ 0.01065319, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WNIBI est $ 0.01065319, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00965263.

En termes de performance à court terme, WNIBI a évolué de -0.35% au cours de la dernière heure, +7.46% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Nibiru (WNIBI)

Capitalisation boursière $ 114.68K$ 114.68K $ 114.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.68K$ 114.68K $ 114.68K Offre en circulation 10.95M 10.95M 10.95M Offre totale 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Nibiru est de $ 114.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WNIBI est de 10.95M, avec une offre totale de 10945424.77. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.68K.