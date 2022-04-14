Tokenomics de Wrapped One (WONE)
Informations sur Wrapped One (WONE)
W-ONE is "wrapped Harmony ONE", a HRC-20 fungible token minted on Harmony. Harmony’s open, decentralized network is enabled through the use of the native protocol token - Harmony ONE. The token incentivizes and rewards a variety of participants including developers, validators/stakers, investors, and community members who develop, secure and govern the network. In order to use the network, users pay a small transaction fee denominated in the native Harmony token.
Harmony’s scalable, high-throughput protocol is powered by a native token which is used for various forms of payment and participation in the protocol (staking, transaction fees, voting & governance).
Harmony uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses while allowing them to build open marketplaces of fungible and non-fungible tokens and assets. Furthermore, the upcoming application of zero-knowledge proofs will allow Harmony to become a data sharing platform that can overcome the conflicting problem plaguing many information and data markets: that individual market participants’ have mutual distrust to share data but strong desire to acquire data themselves.
The Harmony token will function in the following aspects of the protocol:
The token is used for staking, which is necessary to participate in the POS consensus & earn block rewards and transaction fees. The token is used to pay for transaction fees, gas and storage fees. The token is used in voting for on-chain governance of the protocol.
Tokenomics et analyse de prix de Wrapped One (WONE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Wrapped One (WONE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Wrapped One (WONE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Wrapped One (WONE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WONE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WONE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
