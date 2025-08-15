Qu'est-ce que Wrapped One (WONE)

W-ONE is "wrapped Harmony ONE", a HRC-20 fungible token minted on Harmony. Harmony’s open, decentralized network is enabled through the use of the native protocol token - Harmony ONE. The token incentivizes and rewards a variety of participants including developers, validators/stakers, investors, and community members who develop, secure and govern the network. In order to use the network, users pay a small transaction fee denominated in the native Harmony token. Harmony’s scalable, high-throughput protocol is powered by a native token which is used for various forms of payment and participation in the protocol (staking, transaction fees, voting & governance). Harmony uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses while allowing them to build open marketplaces of fungible and non-fungible tokens and assets. Furthermore, the upcoming application of zero-knowledge proofs will allow Harmony to become a data sharing platform that can overcome the conflicting problem plaguing many information and data markets: that individual market participants’ have mutual distrust to share data but strong desire to acquire data themselves. The Harmony token will function in the following aspects of the protocol: The token is used for staking, which is necessary to participate in the POS consensus & earn block rewards and transaction fees. The token is used to pay for transaction fees, gas and storage fees. The token is used in voting for on-chain governance of the protocol.

Ressource de Wrapped One (WONE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Wrapped One (WONE)

