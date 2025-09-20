Informations sur le prix de Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.096571 Haut 24 h $ 0.120861 Sommet historique $ 0.120861 Prix le plus bas $ 0.096571 Variation du prix (1 h) -0.87% Changement de prix (1J) +16.14% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) est de $0.118244. Au cours des dernières 24 heures, WSTPEAQ a évolué entre un minimum de $ 0.096571 et un maximum de $ 0.120861, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WSTPEAQ est $ 0.120861, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.096571.

En termes de performance à court terme, WSTPEAQ a évolué de -0.87% au cours de la dernière heure, +16.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Capitalisation boursière $ 53.01K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 53.01K Offre en circulation 448.34K Offre totale 448,343.1840676166

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Parasail Staked PEAQ est de $ 53.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WSTPEAQ est de 448.34K, avec une offre totale de 448343.1840676166. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 53.01K.